My Hero Academia 6x20: comincia lo scontro tra Dark Deku e Lady Nagant

In My Hero Academia 6x19 Deku ha scelto di avvicinarsi all'oscurità. Nell'anime di Studio BONES ha infatti avuto inizio il Dark Hero Arc, una saga in cui Midoriya si muove in solitaria. Riuscirà a sopravvivere senza poter più contare sull'aiuto dei suoi amati compagni di classe dello Yuei?

Ora che Deku ha avuto modo di ascoltare i suoi predecessori, il ragazzo ha avuto modo di saggiare i veri poteri di One For All. Con questi, senza troppi patemi ha sconfitto e consegnato alla giustizia Muscular, un avversario che in passato era riuscito a resistere ai suoi colpi a piena potenza.

All'appello mancavano solamente la seconda e terza vestigia, che ancora non riuscivano a fidarsi di un erede che non intende eliminare il suo avversario, ma bensì salvarlo. L'intermediazione del primo possessore ha tuttavia consentito a Deku di ottenere la fiducia e i poteri anche delle ultime due vestigia.

Tuttavia, la situazione per Midoriya si evolve nel modo peggiore. Come supponeva, All For One ha messo alle sue calcagna degli spietati sicari e il primo di questi ha cominciato a muoversi. Impedendo le comunicazioni con il team-up tra i Top 3 Hero e attentando alla vita di All Might, Lady Nagant ha messo Deku nel suo mirino.

Lady Nagant è un malvagio cecchino che vorrebbe vedere la Hero Society in frantumi. Per realizzare questo suo sogno ha stretto un patto con All For One durante la fuga del Tartaro, un nuovo potere, l'Air Walk, in cambio della vita di Izuku.

La donna, che si porta dietro anche un Overhaul ormai impazzito, possiede capacità da tiratrice scelta senza eguali. Può colpire con precisione un bersaglio anche da oltre 3 km di distanza. Inoltre, quelli sparati da lei non sono normali munizioni, ma bensì proiettili creati a partire dalle fibre dei propri capelli. Grazie a ciò, può modificare traiettoria e calibro dei proiettili sparati a piacimento. Deku sta imparando a padroneggiare i poteri di One For All, ma riuscirà a resistere a questa battaglia combattuta dalla distanza? Non perdetevi il bellissimo artwork di Lady Nagant da Kohei Horikoshi.