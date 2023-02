My Hero Academia 6x20, immagini e anteprima: Deku nel mirino di Lady Nagant

La guerra combattuta contro il Fronte di Liberazione del Paranormale ha causato danni ingenti in tutto il Paese. A ciò si è aggiunta la fuga dei villain detenuti nelle carceri di massima sicurezza organizzata da All For One. Con il Giappone nel caos e la popolazione che ormai non crede più negli Heroes, Deku opta per una via oscura.

In My Hero Academia 6x19 è cominciato l'arco del Dark Hero, una saga in cui Izuku Midoriya viene travolto dall'oscurità dei recenti eventi. Conscio di essere la preda di Tomura Shigaraki e All For One, Midoriya ha deciso di abbandonare il Liceo Yuei e affrontare la situazione come un vigilante solitario.

Solamente con l'aiuto di Toshinori Yagi, Deku sta cercando di mantenere al sicuro le strade affrontando i villain evasi dalle prigioni. Midoriya tuttavia non si concede un solo attimo di riposo e presto la situazione gli sfuggirà di mano.

Nel ventesimo episodio di My Hero Academia Stagione 6 Deku proseguirà la sua battaglia solitaria. Il suo obiettivo principale è quello di attirare allo scoperto Tomura Shigaraki, il quale sembra essere scomparso nel nulla. Nel mezzo della sua ricerca, un sicario inviato da All For One minaccerà la sua vita. La puntata intitolata "Sicario" debutterà il 18 febbraio 2023 in simulcast streaming su Crunchyroll e introdurrà il personaggio di Lady Nagant.