My Hero Academia 6x20: il primo sicario mandato da All For One, Lady Nagant

In My Hero Academia 6x19 Deku si è avvicinato all'oscurità abbandonando i suoi amici e combattendo il crimine come un vigilante solitario. Le ombre stanno calando sulla società degli eroi e un nuovo avversario si fa avanti per portare il One For All dal Simbolo della Paura.

L'episodio 20 della sesta stagione anime di My Hero Academia si apre con l'adattamento della iconica scena dell'ombrello. Durante la notte, Midoriya salva una donna volpe presa di mira dai cittadini giustizieri e la affida alle cure di All Might. Midoriya è triste per non aver fatto progressi nella ricerca di Shigaraki, ma dentro di sé il 2° e 3° utente di One For All finalmente decidono di fidarsi di lui. D'ora in avanti avrà accesso a tutti i poteri di One For All.

Mentre il team-up tra Endeavor, Hawks e Best Jeanist ragiona sul da farsi, all'improvviso scatta l'allarme. I tre top heroes hanno perso il segnale GPS di Deku e nello stesso momento una esplosione deflagra vicino l'auto su cui All Might viaggiava. Gli eroi sono sotto attacco.

Deku viene avvicinato dal primo sicario mandato da All For One, l'ex eroina della commissione Lady Nagant con al suo fianco Chisaki. Lady Nagant è la tiratrice scelta migliore al mondo e grazie al potere del suo Quirk: Rifle può creare proiettili di varia natura a partire dalle fibre dei suoi capelli. Seguace di All For One, ha ricevuto in dono il Quirk: Air Walk, che le permette appunto di camminare in aria.