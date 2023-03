My Hero Academia 6x21: l'angosciante fine di Lady Nagant

La serie anime di My Hero Academia si è addentrata nell'Atto Finale dell'opera scritta da Kohei Horikoshi dando il via alla Saga dell'eroe oscuro. In seguito agli eventi di guerra, Deku è cambiato e non ha più il suo caratteristico sorriso sul volto. Sarà con questo drastico mutamento di ideologia che riuscirà a sconfiggere i villain?

In My Hero Academia 6x20 Deku è stato attaccato da uno dei sicari mandati da All For One, il quale saggiamente ha prima interrotto le comunicazioni con i tre top heroes e Toshinori Yagi.

Il 21° episodio di My Hero Academia Stagione 6 riprende proprio con un aggiornamento sull'ex Simbolo della Pace. Toshinori è stato attaccato da due criminali, ma grazie all'aura che aleggia intorno alla sua figura e alla sua rabbiosa voglia di proteggere Midoriya è riuscito a metterli in fuga.

La scena si sposta dunque su Deku, il quale finalmente si rende conto che Lady Nagant è avvantaggiata dal Quirk che le è stato donato da All For One per completare questa sua missione, l'Air Walk. Sfruttando alcune esche e il cortina fumogena di One For All, Midoriya riesce infine ad avvicinarsi all'avversaria, che tuttavia è esperta anche negli scontri a distanza ravvicinata. È a quel punto che l'ex eroina racconta la sua storia. Nagant smise di essere un'eroina a causa dei numerosi assassini a sangue freddo compiuti per proteggere la falsa morale e la falsa giustizia che a quei tempi pervadeva la Hero Society.

A quel punto, Deku comincia a intuire il modus operandi di Nagant e ad anticipare le sue mosse. La sicaria ha però un ultimo asso nella manica, ossia quello di puntare il fucile verso Chisaki. Nagant decide dunque di sparare contro Overhaul, ma Deku senza esitazioni sfrutta il One For All fake 100% per salvare il suo vecchio avversario.

Colpita da questo gesto e colpita da un Manchester Smash, Lady Nagant viene sconfitta. Invece che lasciarla precipitare, Deku salva la sicaria di All For One incoraggiandola a schierarsi nuovamente dalla parte degli heroes. Tuttavia, il Re del Male aveva nascosto una delle sue sorprese, una bomba all'interno del corpo di Nagant.