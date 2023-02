My Hero Academia 6x21: Bones anima uno degli episodi più spettacolari

Izuku Midoriya sta affrontando il periodo più oscuro della sua vita. Avendo compreso le terribili responsabilità ereditate insieme al One For All, infatti, il protagonista di My Hero Academia ha deciso di allontanarsi dai suoi compagni, e mentori, e fronteggiare i Villains da solo, trovandosi contro una delle migliori sottoposte di All For One.

Il crescendo che sta accompagnando gli spettatori verso la guerra conclusiva tra Heroes e Villains, ha posto Deku di fronte a situazioni molto complicate, tra cui fronteggiare Lady Nagant, tiratrice scelta professionista, con un’incredibile Quirk. Deciso a mettere fine a questa nuova minaccia nel minor tempo possibile, il protagonista sfoggia da subito alcune delle sue mosse migliori, sfruttando i poteri dei precedenti possessori dell’OFA, come mostrano anche le clip condivise sui social dai fan, di cui trovate qualche esempio in calce.

Considerata la qualità generale delle animazioni, e delle sequenze mostrate nel corso della puntata, l’episodio 6x21, anche per l’importanza che avrà in questo arco narrativo, è stato acclamato come uno dei migliori dell’intera trasposizione animata ad opera dello studio Bones. Si tratta di un ottimo risultato, raggiunto dall’incredibile team di animatori messo insieme proprio da Bones, guidato da Yutaka Nakamura, e formato da Yukina Kosaka, Jason Yao, Haruka Ida e molti altri artisti di grande talento.

Vi ha colpito la qualità produttiva con cui è stato riproposto lo scontro tra Deku e Lady Nagant? Ditecelo nei commenti. Per concludere, ricordiamo che Deku ha padroneggiato un nuovo Quirk, e vi lasciamo al minigioco pubblicato da Shonen Jump per l’uscita del volume 37 della serie.