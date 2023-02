My Hero Academia 6x21: Deku padroneggia un nuovo Quirk, ecco quale

Durante l'allenamento congiunto contro la Classe 1-B, Izuku Midoriya si era reso conto che il One For All nascondeva al suo interno ulteriori poteri. Solamente nella sesta stagione anime di My Hero Academia il giovane eroe sta riuscendo a controllare queste altre abilità. Ecco l'ultimo Quirk di cui è entrato in possesso.

In questa stagione dell'anime di Studio BONES Deku è cresciuto costantemente, riuscendo a utilizzare non solo il One For All e il Frusta Nera, ma anche il Galleggiamento e il Danger Sense. Tuttavia, grazie alla discussione con le Vestigia nascoste al suo interno, Izuku si rende conto che può controllare altri due poteri, quelli del secondo e terzo erede.

Durante la seconda parte dello scontro tra Deku e Lady Nagant, il giovane eroe esibisce il Fa Jin, il potere ereditato dalla terza vestigia. Sebbene non lo abbia mai utilizzato in precedenza, Deku riesce a utilizzare Fa Jin alla perfezione, riuscendo a salvare Chisaki e a sconfiggere Nagant proprio grazie a questo potere. Ma che cosa è il Quirk del terzo possessore?

Fa Jin è un potere in grado di immagazzinare l'energia cinetica dei movimenti e sfruttarla successivamente per un enorme aumento di velocità e potenza. Facendo degli squat, Deku lo usa nelle gambe per poter schivare i proiettili di Nagant e separare le distanze che lo dividevano con la sua avversaria. Ecco nel dettaglio come funziona il Fa Jin di My Hero Academia.