My Hero Academia 6x21, la storia di Lady Nagant nell'artwork di Horikoshi

La serie animata di My Hero Academia ha finalmente introdotto uno dei personaggi più apprezzati dal fandom, nonostante la brevissima presenza. In My Hero Academia 6x20 Lady Nagant ha cominciato a dare la caccia a Deku sotto preciso ordine di All For One. Lo scontro prosegue nel successivo episodio, dove scopriamo inoltre la storia dell'ex eroina.

Per la seconda e ultima puntata del mini arco narrativo dedicato a Lady Nagant, l'autore della serie manga Kohei Horikoshi ha rilasciato un bellissimo artwork inedito che ritrae l'ex eroina della Commissione della Pubblica Sicurezza nelle fasi che hanno contraddistinto la sua vita.

Nella parte bassa del disegno vediamo una giovanissima Nagant seduta per terra e ancora in uniforme scolastica. La ragazza sognava di essere un'eroina e di poter proteggere la società degli eroi con i suoi ideali.

Nella metà dell'illustrazione vediamo la Nagant eroina della Pubblica Sicurezza. In questa fase della sua vita scopre di stare lavorando per una falsa morale e una falsa giustizia. Assassinare centinaia di persone per nascondere la verità non è la soluzione, dal suo punto di vista. Fu in questo periodo che decise di uccidere il presidente della Commissione e diventare un'eroina rinnegata.

Nella parte più alta del disegno troviamo la Nagant che sfida Deku. Ormai adulta e con lo sguardo spento, crede che affidare la società ad All For One sia il male minore. Izuku Midoriya riuscirà però a farla ricredere. E voi che ne pensate di questo bellissimo artwork in grado di racchiudere tutte le emozioni trasmesse dal personaggio? Vi ricordiamo che già in onore di My Hero Academia 6x20 Horikoshi aveva rilasciato un artwork per Nagant.