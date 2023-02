My Hero Academia 6x21, trailer e anteprima: Deku VS Lady Nagant

La fine della guerra di My Hero Academia ha gettato la Hero Society nel caos. Con la fuga dalle carceri organizzata da All For One le strade delle città sono state invase da migliaia di criminali e le poche forze a disposizione degli Heroes sono insufficienti per fermarli tutti.

La società degli eroi versa in una situazione delicata. Endeavor, Hawks e Best Jeanist non sono riusciti a fermare il Fronte di Liberazione del Sovrannaturale e proteggere i civili innocenti. Sono queste le accuse che la popolazione muove contro di loro. Con la sfiducia negli Heroes che cresce, i cittadini decidono di proteggere le strade in autonomia.

Mentre i tre top heroes fanno team-up, Deku ha scelto di muoversi in solitaria e abbandonare i propri compagni di classe. In My Hero Academia 6x20 è però stato attaccato da un sicario assunto da All For One. A mettere Midoriya nel proprio mirino è Lady Nagant, una ex eroina che ha la reputazione di essere la miglior cecchina di tutto il Giappone.

Nel 21° episodio di My Hero Academia Stagione 6 si risolverà lo scontro tra Deku e Lady Nagant, ma non prima di aver scoperto la storia di questo personaggio e aver capito i motivi che l'hanno spinta a voltare le spalle alla società degli eroi. Lady Nagant riesce a tenere i nemici sotto scacco dalla distanza, per cui per risolvere questo scontro Izuku dovrà avvicinarsi e metterla K.O. in uno scontro corpo a corpo. Ecco un artwork dal creatore di My Hero Academia che celebra Lady Nagant.