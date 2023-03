My Hero Academia 6x22: la reazione della classe 1-A al segreto di Deku

Gli ultimi episodi della sesta stagione di My Hero Academia rappresentano un punto di svolta nella carriera da Hero Izuku Midoriya. Comprese le proprie responsabilità, e i pericoli che farebbe correre alle persone a lui vicine, infatti Deku ha deciso di agire in completa solitudine, ma i suoi compagni ora più che mai sono disposti ad aiutarlo.

La seconda metà della stagione ha mostrato le pesanti conseguenze della guerra combattuta contro i Villain. Dal terribile colpo al cuore della Hero Society, causato dalla rivelazione di Dabi, che ha infangato suo padre, Endeavor, di fronte all’intero Giappone, fino al constatare le immense perdite subite per il conflitto, gli eroi sono a pezzi. Ripresosi più tardi degli altri, Midoriya ha dato inizio alla sua battaglia personale contro i Villain, vestendo quasi i panni di un Vigilante.

Nel mentre, però, i suoi compagni sono venuti a conoscenza del suo più grande segreto: Deku, come All Might, è nato senza alcun tipo di potere ed è riuscito ad entrare nell’accademia grazie all’impegno, ma soprattutto al One For All, ereditato proprio dall’ex Numero Uno. Visto il rapporto costruito nel corso dell’anno, nessuno tra gli studenti della classe 1-A prova rancore o qualche avversità nei confronti di Deku, e sono disposti a fare di tutto pur di aiutarlo a comprendere di non dover affrontare tutto da solo.

Un flashback nell'episodio 6x22 mostra l'esatto momento in cui Bakugo e gli altri vengono a conoscenza del fatto, e contattano Endeavor per dirgli di voler fare qualcosa per aiutare Midoriya, visto come è andato l'incontro con All Might.

Per concludere, vi lasciamo ad un'illustrazione ufficiale dedicata a Deku e Bakugo, e al nuovo video promozionale dell'anime.