My Hero Academia 6x22, trailer e anteprima: il valore dell'amicizia

Nonostante lo svantaggio iniziale, i villain sono riusciti a vincere la guerra andata in scena nella prima parte di My Hero Academia Stagione 6. La società degli eroi è andata in frantumi e con essa la fiducia che la gente riponeva negli eroi professionisti. L'unico a poter rimettere in sesto i pezzi è Izuku Midoriya.

Dopo il confronto con le Vestigia di One For All, Deku ha effettivamente capito di essere il bersaglio principale di All For One e Tomura Shigaraki. In quanto ultimo erede del potere di cui All Might gli ha fatto dono, dovrà essere lui a risolvere la situazione. Izuku ha però deciso di combattere da solo e mettere da parte i suoi compagni di classe, che altrimenti sarebbero stati coinvolti in una battaglia troppo grande per le loro capacità.

Rimasto solo, Deku ha cominciato a muoversi in cerca di informazioni sulla posizione di All For One. Tuttavia, in My Hero Academia 6x20 è stato attaccato da un sicario inviato proprio dal Re del Male. Lo scontro con Lady Nagant si è risolto in My Hero Academia 6x21, e ora cosa accadrà?

Nel 22° episodio della sesta stagione anime di My Hero Academia Deku fa comprendere meglio le ragioni per cui si è isolato dagli altri. Affinché la situazione torni alla normalità e tutti possano tornare a sorridere, il suo One For All deve risolvere lo scontro con i villain una volta per tutte. Eppure, quegli amici che ha abbandonato forse non sono per lui un peso.