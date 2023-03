My Hero Academia 6x23: Midoriya contro la Classe 1-A

La guerra di My Hero Academia 6 ha cambiato Deku, che ha deciso di abbandonare i suoi cari per affrontare il destino di One For All, quello di battersi con All For One. Questo patto sta però portando Midoriya allo stremo delle forze. Sono gli studenti della Classe 1-A della Yuei a correre in suo soccorso.

In My Hero Academia 6x22 la Classe 1-A ha finalmente reagito al segreto di Deku, forzando Endeavor a rivelare la posizione del loro compagno e raggiungendolo sconfiggendo il sicario Dictator. Deku, tuttavia, non è disposto a tornare indietro e a rinunciare la strada scelta.

Nel 23° episodio di My Hero Academia comincia dunque uno scontro fraterno, con gli aspiranti eroi della 1-A che sono disposti persino a combattere per riportare indietro Deku. Lo scontro comincia con Midoriya che crea una cortina fumogena per fuggire via indisturbato e con Bakugo che con un'esplosione la spazza via. Ognuno dei compagni di classe cerca di convincere Izuku a tornare alla ragione condividendo un ricordo del loro percorso scolastico. Convincere Midoriya è tuttavia impossibile, poiché convinto che All For One farebbe loro del male.

Gli studenti della Yuei allora dimostrano a Deku di poter combattere senza che lui debba preoccuparsi per la loro salute. Shoto, Tokoyami e gli altri sferrano i loro colpi migliori, ma lo Pseudo 100% del One For All è implacabile. Sarà un colpo combinato di Shoto, Ochaco, Mina, Bakugo e Ingenium a superare Deku e a convincerlo a fare ritorno a casa.