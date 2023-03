My Hero Academia 6x23: le scuse di Katsuki Bakugo rivolte a Deku

La sesta stagione di My Hero Academia si appresta ai saluti, con solamente due puntate mancanti prima che la trasmissione giunga a conclusione. Le emozioni che l'adattamento animato realizzato da Studio BONES sta per regalare ai fan sono però ancora tantissime.

Lady Nagant è stata sconfitta, ma Deku non può permettersi festeggiamenti, poiché sulle sue tracce ci sono i sicari di All For One. Il terzo a mettersi sulla sua strada è Dictator, un villain subdolo che usa i civili come marionette per farsi scudo dagli attacchi di Izuku. A salvare uno stremato Deku sono gli aspiranti eroi della Classe 1-A.

Sebbene i suoi compagni di classe siano intervenuti in suo favore, Deku si dimostra ostile nei loro confronti cercando di scacciarli. I ragazzi della Yuei non dovrebbero avvicinarsi a lui, poiché All For One potrebbe tornare a colpire da un momento all'altro. Bakugo, Shoto e gli altri, però, non intendono farsi escludere da Midoriya, e anzi vogliono convincerlo anche mediante l'uso della forza.

Dopo una battaglia fraterna in cui ognuno dei giovani eroi di My Hero Academia dà il massimo, il capoclasse Iida riesce finalmente a stringere la mano di Izuku. A quel punto, Bakugo compie un'azione che si riteneva impensabile. L'eroe conosciuto come Dynamight si scusa con Deku per il trattamento che finora gli aveva riservato.

Con un intenso e toccante discorso, Bakugo ammette di essersi comportato in quel modo poiché geloso dell'animo nobile e da vero eroe di Izuku, da lui posseduto anche quando non era in possesso di One For All. Deku si arrende dunque ai tentativi dei suoi compagni crollando tra le braccia di Kacchan. Ecco il commento del doppiatore di Bakugo sulla scena delle scuse.