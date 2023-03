My Hero Academia 6x23, trailer e anteprima: uno scontro tra fratelli

Con 22 puntate già trasmesse, alla fine di My Hero Academia Stagione 6 mancano solamente altri tre episodi. Deku sta percorrendo la via dell'oscurità, ma il peso di One For All sta cominciando a gravare sulle sue spalle. Solo i giovani eroi del Liceo Yuei potranno salvare Midoriya dalle sue responsabilità.

In My Hero Academia 6x22 Deku ha messo da parte anche All Might, affermando di non avere più bisogno del suo aiuto. Il suo unico pensiero è quello di ottenere informazioni sulla posizione di All For One e Tomura Shigaraki, così da non lasciar loro il tempo di riprendersi e tornare al massimo delle forze. Ma non sono solo i due villain ad aver bisogno di tempo per recuperare.

Continuando a muoversi da solo per la città lottando per sventare qualsiasi tipo di crimine, Midoriya è arrivato allo stremo delle forze. Il ragazzo ormai non si ferma più nemmeno per mangiare e le sue condizioni sono talmente pessime da imprimere paura nelle stesse persone che cerca di salvare. Deku è l'ombra di sé stesso e ha un disperato bisogno di aiuto. Come affermato dalla seconda vestigia di One For All, gli amici della Yuei sono la sua unica possibilità di salvezza.

La Classe 1-A della U.A. Academy è intervenuta per sconfiggere Dictacor, il quale di stava servendo di alcune marionette per sconfiggere Midoriya. Il villain è stato catturato, ma Deku proprio non ne vuole sapere di tornare indietro e ascoltare le parole dei compagni di classe.

Nel 23° episodio di My Hero Academia Stagione 6 per salvare il loro amico gli aspiranti eroi della Classe 1-A saranno costretti a combattere. Bakugo, Uravity, Shoto, Iida e tutti gli altri dovranno unire le forze per sconfiggere Deku e salvarlo dall'oscurità che sta opprimendo il suo animo.