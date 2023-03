My Hero Academia 6x24: il potere che unisce le persone

L'arco del Black Hero di My Hero Academia 6 volge al termine, con la produzione di Studio BONES che arriva al suo climax emotivo con il 24° episodio stagionale.Gli studenti della Classe 1-A dello Yuei saranno riusciti a salvare Izuku Midoriya dall'oscurità in cui era caduto?

In My Hero Academia 6x23 la Classe 1-A ha combattuto Deku ottenendo una vittoria frutto del gioco di squadra. Ognuno degli aspiranti eroi ha condiviso un ricordo con Midoriya, che infine a teso la mano a Iida e accettato le sentite scuse di Katsuki Bakugo.

Nell'episodio 24 della Stagione 6 di My Hero Academia Deku viene riportato alla Yuei, dove ad attenderlo c'è la popolazione civile in rivolta. Gli ospiti dell'accademia per eroi sono preoccupati per l'arrivo di Midoriya, sul cui conto si narrano diverse "leggende metropolitane", e non intendono accettarlo all'interno delle mura della struttura.

A porre fine alla rivolta civile è Ochaco, che ottenuta l'attenzione di tutti rivela che Deku ha lasciato la scuola per proteggere tutti loro e che il suo potere è l'unica speranza di battere All For One. Invitando tutti a prestare attenzione alle sue condizioni, chiede di lasciar tempo a Deku per riposarsi, poiché è un eroe che al momento ha bisogno di essere salvato.

I rifugiati cambiano idea su Deku grazie alle parole di Uravity e Hawks si rende infine conto che il One For All è un potere utile a unire i cuori delle persone. L'episodio si chiude con l'Hero Killer Stain sulle tracce di All Might.