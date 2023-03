My Hero Academia 6x24, trailer e anteprima: il coraggio di un'eroina

La Stagione 6 di My Hero Academia è sul viale del tramonto. L'episodio 24 che verrà trasmesso sabato 18 marzo 2023 sarà infatti il penultimo di questa parte dell'adattamento animato. La Saga del Black Hero di My Hero Academia sta per terminare, ma la Classe 1-A riuscirà a salvare Izuku Midoriya?

Nell'episodio 23 di My Hero Academia 6 la Classe 1-A è riuscita a surclassare lo Pseudo 100% del One For All di Deku attraverso gli sforzi combinati di Bakugo, Shoto, Ochaco e gli altri. Il capoclasse Iida è riuscito ad afferrare la mano di Izuku, che finalmente cede alle parole e ai ricordi dei compangi.

Uno stremato Deku, svenuto a causa delle estreme condizioni in cui versava, è stato riportato alla Yuei, che dal momento della sua fuga è stata adibita a centro rifugio per i civili evacuati e a fortezza anti-Villain. La popolazione residente alla U.A. Highschool è tuttavia contrariata dall'arrivo di Midoriya, intuendo che sia proprio lui il famoso "One For All" cercato da All For One. Le gente ha cominciato una grossa protesta, che quasi blocca Deku dal fare rientro. Quasi, perché grazie al sostegno di Ochaco l'eroe si farà coraggio.

In My Hero Academia 6x24 Midoriya farà ufficialmente il suo ritorno tra le mura della Yuei. Le proteste non cesseranno, e anzi, sfoceranno quasi in violenza. Chi fermerà la rivolta e salverà Midoriya dall'oscurità?