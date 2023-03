My Hero Academia 6x24: Uraraka è l'MVP dell'episodio, il video

La battaglia con i criminali è finita, ma la guerra è appena iniziata: All for One e i suoi sgherri stanno portando il panico nella società giapponese, costringendo in molti a trovare nascondiglio in rifugi o in comunità autosussistenti, tra città in rovina e fortezze degli eroi. Il mondo di My Hero Academia è diventato oscuro.

La stessa sorte è toccata temporaneamente anche al suo protagonista, con Deku che doveva essere salvato da questa deriva dark che aveva preso, lasciando la scuola e mettendosi alle spalle i suoi legami, così da poter affrontare i cattivi di My Hero Academia senza dover mettere a repentaglio la vita di altre persone, specie considerato che il segreto del One for All era stato rivelato. Tuttavia, la 1-A della Yuei non ci sta e così ha salvato il ragazzo, specialmente grazie alla mano di Ochako Uraraka.

Oltre a essere stata lei a spingere per il piano per ritrovare il loro amico, la stessa ragazza è stata sotto le luci del palcoscenico in My Hero Academia 6x24, uno degli ultimi episodi della stagione. In questa scena caricata anche su Youtube, che potete osservare in alto, Uraraka si distingue nettamente da tutti gli altri, cercando di convincere tutti i civili rifugiatisi alla Yuei di accettare Deku tra le loro fila, nonostante il bersaglio che il ragazzo si porti sulla schiena. Il discorso è stato toccante e ha colpito il protagonista in primis, dato che anche lui aveva bisogno di una scossa, ma è stato anche necessario per colpire l'animo di quelli che avevano paura, portando un po' di serenità.

Uraraka è diventata quindi una hero in grado di salvare altri hero, un pensiero che aveva in mente da tempo. Riuscirà a rimanere su questa scia?