My Hero Academia 6x25: un finale di stagione che riaccende il sorriso

Dopo una guerra devastante che ha distrutto le fondamenta della società degli eroi, la trasmissione di My Hero Academia Stagione 6 giunge al termine con l'episodio 25, intitolato "Legami". Una nuova, grande battaglia sta per esplodere, ma i ragazzi della Classe 1-A della Yuei sono pronti a reagire.

L'intervento di Ochaco Uraraka ha spento la sommossa popolare di My Hero Academia 6x24 e ha permesso a Izuku Midoriya di poter fare ritorno tra le mura della U.A. Highschool. Nell'ultima puntata stagionale è la True Form di All Might a prendersi i riflettori. Ormai privo dei suoi poteri, dopo aver visto la statua del Simbolo della Pace imbrattata da dei teppisti, Toshinori Yagi capisce di essere diventato inutile e di essere ormai lontanissimo dall'essere uno Hero. Tuttavia, un incontro inaspettato gli permette di riguadagnare fiducia.

L'Hero Killer Stain, attraverso delle dure e scomode parole, fa intuire a Toshinori che la figura di All Might è ancora importantissima e che dovrebbe continuare a portare in alto il Simbolo della Pace. Infine, gli consegna delle importantissime informazioni sui piani di All For One rimediate durante la fuga dal Tartarus.

Tornati allo Yuei, All Might si riappacifica con Deku e poi informa Hawks e Jeanist che la prossima battaglia si svolgerà molto prima di quanto si credeva. Shigaraki tornerà a colpire a brevissimo e per questo gli Heroes dal Giappone chiedono aiuto al resto del mondo. Le lunghe procedure burocratiche rallentano questa procedura, che potrebbe causare dissesti in numerosi Paesi, ma solamente un'eroina parte in soccorso del Giappone senza alcun consenso. Star and Stripe, l'eroina numero uno degli Stati Uniti, si sta muovendo. In My Hero Academia Stagione 7 verrà dunque adattata la saga di Star and Stripe. Infine, gli aspiranti eroi della Yuei promettono di riconquistare la libertà e di riportare i sorrisi tra i volti del popolo.