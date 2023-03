My Hero Academia 6x25: una scena originale nel finale di stagione

La sesta stagione di My Hero Academia si è conclusa con un apparente ritorno alla normalità. Izuku Midoriya è stato salvato dal suo percorso solitario dai compagni della 1-A, e mentre la Hero Society cerca di ricostituirsi dopo le rivelazioni che l’hanno minata nel profondo, un incubo premonitore sveglia il protagonista in una scena inedita.

Deku ha finalmente compreso di non doversi addossare tutte le responsabilità e continuare ad affrontare i Villains senza alcun tipo di sostegno pensando ai rischi che correrebbero le persone al suo fianco. Tuttavia, lo stress e l’eccessiva fatica accumulati nelle vesti di Dark Deku, e nel corso della guerra del Fronte di Liberazione Paranormale, hanno finito per tormentarlo anche durante il sonno.

Ormai al sicuro nei dormitori dell’accademia, Deku, è stato infatti svegliato da un incubo in una sequenza del tutto originale dell’anime, mai apparsa nel manga di Horikoshi. Nel sogno in questione, come potete vedere anche dalla clip riportata in fondo alla pagina, appaiono All For One e Tomura Shigaraki, ormai completamente sfigurato e trasformato dal Quirk e dagli esperimenti condotti sul suo corpo per renderlo più potente.

Istintivamente Deku si sveglia e usa il Black Whip per reagire all’assalto che chiude il sogno, trovandosi però di fronte a Ochaco Uraraka, felice di vederlo in forze. Fateci sapere cosa ne pensate dell’aggiunta di questa scena inedita nel finale della sesta stagione di My Hero Academia nei commenti.

