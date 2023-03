My Hero Academia 6x25, trailer e anteprima per l'ultima puntata: la promessa della 1-A

In corso di trasmissione dal palinsesto autunnale del 2022 con due cour consecutivi, la sesta stagione di My Hero Academia chiuderà i battenti con la messa in onda della prossima puntata. Ma che cosa accadrà nel 25° episodio di My Hero Academia 6? Scopriamolo con le immagini in anteprima.

La Saga del Dark Hero giungerà al termine mettendo la parola fine sulla Stagione 6 di My Hero Academia. Deku è stato salvato dal baratro in cui era finito a causa del suo potere grazie all'intervento dei suoi amici e Uravity è riuscita a risolvere la crisi civile in My Hero Academia 6x24. Prima della fine, tuttavia, gli spettatori assisteranno a una promessa e a un confronto.

Alla fine della puntata 24 della Stagione 6, Toshinori Yagi si è messo a bordo della sua auto per convincere anche gli ultimi dissidenti a fidarsi ancora una volta degli Heroes. L'ex eroe si imbattere nella statua del Simbolo della Pace, imbrattata da alcuni vandali. Toshinori si renderà conto dunque di essere un simbolo del passato e di non essere più in grado di aiutare nessuno. All Might è tuttavia seguito dall'Hero Killer Stain.

Al dormitorio degli aspiranti eroi della Yuei, i compagni della Classe 1-A si faranno una promessa reciproca. Midoriya, Bakugo e tutti gli altri sono decisi a riprendersi tutto quello che i villain hanno strappato dalle loro mani. Il loro obiettivo è quello di salvare la Hero Society e far tornare i sorrisi sui volti. Ecco intanto i primi dettagli su My Hero Academia 7.