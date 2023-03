My Hero Academia 7, annunciato il sequel: primo trailer ufficiale

Gli Anime Japan 2023 si stanno rivelando ricchi di sorprese visto i titoli ospiti della manifestazione nipponica. Uno di questi appuntamenti non poteva che coinvolgere Studio BONES con il franchise di Kohei Horikoshi per l'annuncio in pompa magna di My Hero Academia 7.

In realtà, l'annuncio ufficiale della settima stagione dell'anime era trapelato in anticipo qualche giorno attraverso un leak che aveva confermato la messa in produzione di un ulteriore sequel della serie televisiva. E proprio mentre si chiude My Hero Academia 6, dunque, Studio BONES ha sciolto le riserve per annunciare l'avvio dei lavori sui prossimi episodi che, allo stato attuale, non hanno ancora una data d'uscita.

Probabilmente, dunque, l'anime arriverà non prima del 2024, con la data d'uscita fissata magari durante la stagione estiva del prossimo anno anche se attualmente queste non sono altro che speculazioni. In calce alla notizia, in ogni caso, potete dare un'occhiata al breve teaser trailer d'annuncio con la prima key visual ufficiale con Deku che si compone con un paio dei momenti salienti della passata stagione.

E voi, invece, che aspettative avete per le prossime puntate? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro dedicato qua sotto.