My Hero Academia 7 arriva su Crunchyroll: ecco la data esatta

Il franchise di My Hero Academia ssi prepara ad espandersi ulteriormente con la tanto attesa settima stagione. “My Hero Academia: Memories”, uno speciale composto da quattro episodi che anticiperanno le nuove puntate, è anch’esso previsto per i prossimi mesi. Sia lo speciale che la nuova stagione dell’anime arriveranno su Crunchyroll, ma per quando è prevista la loro uscita?

My Hero Academia: Memories sarà una miniserie dedicata a rivivere i momenti più intensi dell'anime fino ad oggi, con l'aggiunta di nuove scene esclusive. Arriverà il 6 aprile 2024 e proseguirà fino al 27 dello stesso mese, comprendendo in totale quattro episodi, disponibili dalle 11:30 di ogni sabato.

Una volta conclusa Memories, sarà finalmente il momento del debutto della settima stagione di My Hero Academia, prevista per il mese successivo. Il primo episodio andrà in onda il 4 maggio 2024 e proseguirà fino a data indeterminata. Crunchyroll ha confermato che il doppiaggio sarà disponibile in spagnolo, inglese, portoghese, francese, tedesco e, infine, italiano.

Quanti archi narrativi coprirà My Hero Academia 7? Non è facile rispondere, ma è certo che questa stagione anticiperà la Final Season dell'anime. La settima stagione inizierà con l'entrata in scena di Star and Stripes, l'eroe numero uno degli Stati Uniti, che si unirà ai nostri protagonisti nella lotta contro Shigaraki Tomura. Successivamente, gli spettatori scopriranno finalmente l'identità del traditore della Classe 1-A nella Saga del Traditore.

Si preannuncia una stagione ricca di suspance e colpi di scena. Nell'attesa, perché non dare un'occhiata a questo spin-off fanmade di My Hero Academia, con protagonista il temibile ma amatissimo villain Shigaraki Tomura?

Su Dragon Ball Super (Vol. 21) è uno dei più venduti di oggi.