My Hero Academia 7, arriva la prima locandina: si torna in scena!

La settima stagione di My Hero Academia approderà presto sul piccolo schermo. Mentre il manga sta affrontando il suo arco finale, lo Studio Bones sta lavorando a nuovi contenuti circa la nota serie animata. Deku e i ragazzi della Classe 1-A stanno finalmente per tornare!

Ad anticipare la settima stagione, che uscirà il prossimo anno, ci sarà un OVA speciale di My Hero Academia. In "UA Heroes Battle", ambientato al termine della quinta stagione, i ragazzi della 1-A proveranno un nuovo gioco di carte molto particolari. Questo OVA debutterà nei cinema giapponesi per pochi mesi e verrà proiettato in esclusiva al New York Comic-Con.

Questa non è l'unica uscita che riguarda il mondo creato da Kohei Horikoshi. My Hero Academia riceverà un quarto film anime e tratterà di una storia inedita e allo stesso tempo canonica. Sono disponibili già un trailer e il poster promozionale ufficiale.

A proposito di poster, anche la settima stagione di My Hero Academia ha ricevuto la sua locandina ufficiale. L'artwork condiviso dal Weekly Shonen Jump di Shueisha mostra i personaggi principali della serie nei loro costumi da eroi. Deku e Bakugo sono in primo piano mentre Shoto, Kaminari, Jiro, Kirishima e ovviamente anche Iida e Ochako li seguono.

La settima stagione di My Hero Academia venne annunciata immediatamente dopo il termine della sesta, ma solo oggi abbiamo ricevuto la prima locandina ufficiale. E voi aspettate con ansia l'uscita dei nuovi episodi di MHA? Fatecelo sapere con un commento qui sotto!