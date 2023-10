My Hero Academia 7 sta per arrivare: ecco i nuovi design dei Pro Heroes

La settima stagione di My Hero Academia sta per arrivare e si sta mostrando in alcune locandine promozionali. In queste visual vengono svelati i nuovi design di diversi personaggi della serie: prima era toccato ai giovani eroi della 1-A, poi ai villain mentre adesso è ora di svelare i design dei Pro Heroes.

Gli eroi professionisti in questione sono All Might, o per meglio dire Toshinori Yagi nelle vesti di tutti i giorni, Hawks, Endeavor e Mirko. Nessuno di loro porta con sé un particolare cambiamento nei loro costumi o nel loro design.

Appena finita la sesta stagione di My Hero Academia, già si sapeva che Studio BONES stesse lavorando alla prossima stagione, ma solo adesso è stata completamente svelata. Ciò che ci è dato sapere al momento su questi nuovi episodi è che vedrà un nuovo personaggio entrare in scena, Star and Stripe, l'eroina numero uno dell'America.

Prima del debutto ufficiale della settima stagione ci sarà l'uscita dell'episodio speciale di My Hero Academia dal titolo UA Heroes Battle, che vedrà i giovani eroi della classe 1-A sfidarsi nei dormitori in un'avvincente partita a carte! Questo OVA uscirà per pochi mesi nelle sale cinematografiche giapponesi e sarà ambientato verso la fine della quinta stagione.

Con anche un quarto lungometraggio alle porte, il franchise tornerà più forte che mai. In tanto, nell'attesa di nuovi contenuti sulla serie anime, ecco qual è la classifica dei momenti più commuoventi di My Hero Academia, al di fuori di quello che succede nel manga di Kohei Horikoshi.