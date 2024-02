My Hero Academia 7, il design di Mirko non convince: scoppia la polemica!

La settima stagione dell'anime My Hero Academia sta per introdurre un nuovo design per la Rabbit Hero: Mirko. Dopo il suo debutto completo durante la quinta stagione dell'anime, è solo nella sesta che i fan hanno potuto vederla in azione in un combattimento completo. Tuttavia, i fan non sono completamente soddisfatti...

Mirko ha guidato l'attacco contro Shigaraki Tomura e ha devastato il laboratorio sotterraneo del Dr. Garaki, segnando alcuni dei momenti più epici della serie ma anche subendo ferite molto gravi, tra cui la perdita di un braccio e una gamba. La sua partecipazione eroica l'ha portata fuori combattimento per un lungo periodo di tempo, lasciando spazio ad altri eroi dell'anime.

Con l'imminente arrivo della settima stagione, l'eroina è pronta a fare il suo ritorno nella serie ma il nuovo design di Mirko in My Hero Academia ha sollevato alcune polemiche tra i fan riguardo al suo adattamento nell'anime. Nel manga, le sue protesi sono luminose e colorate, mentre nel nuovo design per l'adattamento anime sembrano essere state ridotte a semplici sfumature di grigio.

Si tratta di una scelta che ha lasciato perplessi molti appassionati di My Hero Academia: la discrepanza nei colori potrebbe essere vista come un tentativo di avvicinarsi a una rappresentazione più "realistica" per le nuove protesi dell'eroina, ma per un personaggio come Mirko, nota per il suo stile audace e vibrante, sembra un'opzione più che discutibile. Trovate il confronto tra l'anime e il manga in calce alla notizia.

La stagione 7 di My Hero Academia farà il suo debutto il 4 maggio, ma prima l'anime tornerà ad aprile con quattro episodi speciali di riepilogo per riportare i fan al passo con gli avvenimenti, promettendo anche materiale aggiuntivo.