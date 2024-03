My Hero Academia, il trailer della Stagione 7 è esplosivo: eroi e villain in guerra - Aggiornata

I riflettori dell'Anime Japan 2024, evento speciale tra i più attesi che si è tenuto in queste ore in Giappone, erano puntati su My Hero Academia Stagione 7 e il pubblico è stato accontentato. È infatti arrivato non uno, ma ben due nuovi filmati promozionali. Si torna a vivere la guerra tra eroi e villain.

L'uscita di My Hero Academia 7 è ormai dietro l'angolo. Si tratta solamente di una questione di giorni prima di fare ritorno nella società degli eroi, ormai sulle ginocchia a causa della guerra contro i villain di All For One e Tomura Shigaraki. Non bisogna però perdere la speranza.

Sarà nel mese di maggio che vedremo l'esordio di My Hero Academia 7. Eppure, già a partire dal 6 aprile 2024 potremo tornare in compagnia dei protagonisti della serie. Nelle settimane dal 6 al 27 aprile, arriverà infatti My Hero Academia Memories, uno speciale di 4 episodi riepilogativi che permetteranno di familiarizzare con gli eventi della storia.

Nella settima stagione di My Hero Academia non vedremo solamente l'arrivo di Star and Stripes, la più forte eroina degli Stati Uniti d'America, e un nuovo confronto con Shigaraki. Grandi protagonisti dei prossimi episodi saranno Shoto e Dabi.

Il conflitto dei Todoroki sta per finire. La famiglia verrà distrutta una volta per tutte, oppure riuscirà a ricongiungersi? È ancora presto per saperlo, ma i nuovo filmati promozionali di My Hero Academia 7, arrivati durante lo stage della serie all'Anime Japan 2024, contrappongono eroi e villain, e i fratelli Todoroki. Shoto e Dabi sono pronti alla sfida, e voi? A proposito, avete già saputo chi canterà l'opening di My Hero Academia 7?

