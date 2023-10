My Hero Academia 7: Lady Nagant torna in scena in questo nuovo poster

La settima stagione di My Hero Academia si sta pian piano rivelando in alcuni recenti poster e visual. Abbiamo visto i nuovi design dei giovani eroi della classe 1-A e successivamente quelli dei villain principali e di alcuni dei Pro Heroes preferiti dai fan. Adesso una nuova locandina mostra in tutto il suo splendore Lady Nagant.

Abbiamo conosciuto per la prima volta il personaggio di Lady Nagant nella saga di Dark Deku, nella sesta stagione, e ci ha emozionato con la sua storia. Con il suo quirk, la ex Pro Heroin è stata messa a servizio della società degli eroi per alcune losche missioni, con l'obiettivo di uccidere i cattivi, spesso anche ingiustamente. Questo, tuttavia, l'ha portata ad avere sfiducia degli eroi e passare ufficialmente dal lato dei villain come subordinata di All for One.

Proprio in vista del compleanno della nota cattiva, lo staff dietro l'anime di My Hero Academia ha reso disponibile un poster raffigurante proprio Lady Nagant in vista della settima stagione della serie. Al quasi termine della sesta stagione, abbiamo visto Lady Nagant cadere nella trappola di All for One e al momento non ci è dato sapere se la rivedremo oppure no nella serie.

Non ci resta che attendere la settima stagione per scoprire di più a riguardo. Sono disponibili i nuovi design dei Pro Heroes di My Hero Academia in tutto il loro splendore, come anche i nuovi design dei villain principali di My Hero Academia, che sono anche i personaggi che hanno subito più cambiamenti di tutti nel corso della serie.