My Hero Academia 7: la locandina mostra i nuovi design dei villain

L'anime di My Hero Academia sta per tornare con una settima stagione e, in vista di ciò, lo staff che si occupa della realizzazione dell'adattamento animato sta rilasciando i design di alcuni dei personaggi principali della serie.

La scorsa volta abbiamo potuto vedere i nuovi design dei ragazzi della 1-A di My Hero Academia, con i loro meravigliosi costumi da eroi. Questi design mostravano alcuni miglioramenti che i giovani eroi hanno apportato ai loro costumi, sebbene non particolarmente significativi.

Adesso tocca invece ai villain. Lo Studio BONES, la casa che si occupa dell'animazione e del character design di tutti i personaggi di My Hero Academia, ha rilasciato sui propri profili social un'altra locandina che mostra Shigaraki Tomura, Himiko Toga e Dabi (Touya Todoroki).

Com'è stato visto nella sesta stagione, i capelli di Dabi sono tornati al loro colore naturale una volta scoperta la sua vera identità e, a quanto pare, manterrà questo look anche per gli episodi successivi. Mentre Himiko è rimasta pressoché la stessa, Shigaraki Tomura ha ricevuto un vero cambiamento rispetto a come lo abbiamo conosciuto nelle stagioni precedenti.

Prima del debutto ufficiale della settima stagione, uscirà in anteprima nelle sale cinematografiche giapponesi e poi in streaming l'OVA di My Hero Academia "UA Heroes Battle". Questo episodio speciale è ambientato alla fine della quinta stagione e mostra gli studenti della 1-A nei dormitori alle prese con un gioco di carte molto particolare.