My Hero Academia 7 proprio non convince: i fan bocciano l'anime ancor prima dell'uscita

La sesta stagione di My Hero Academia ha cambiato per sempre la società degli eroi e le stesse atmosfere che si respiravano guardando l'anime. Se la storia comincia tra paesaggi colorati e atmosfere generalmente allegre, d'ora in avanti ci sarà spazio solo per la distruzione e l'oscurità.

La guerra tra heroes e villain raccontata in My Hero Academia 6 ha radicalmente cambiato l'andazzo della storia. La società degli eroi è in ginocchio, uscita sconfitta per la prima volta dopo tanto tempo. La cittadinanza non crede più nell'immagine dei falsi eroi rappresentati da Endeavor e Hawks e ha completamente perso fiducia nella figura dei Pro Heroes, che hanno cominciato ad abbandonare il loro ruolo. Persino Izuku Midoriya ha vissuto una sua fase dark, superata solamente grazie ai compagni di classe dello Yuei.

Lo stile grafico utilizzato da Kohei Horikoshi in questa parte ha permesso a My Hero Academia di diventare il miglior shonen in circolazione. L'anime, però, non è riuscito a restare al passo con l'opera originale, facendo infuriare il fandom.

Il trailer di My Hero Academia 7 mostrato all'Anime Japan 2024 ha generato una nuova ondata di critiche da parte della community. Non è la prima volta che My Hero Academia 7 viene criticato, nonostante la serie non sia ancora effettivamente uscita. BONES è tra i migliori studi d'animazione, ma non sta più riuscendo ad adattare fedelmente il manga di Kohei Horikoshi. La svolta dark presa dal mangaka non viene rappresentata nell'anime. Il tono di My Hero Academia è divenuto cupo, un cambiamento rappresentato da un cielo grigio e coperto da nubi. Questo non accade nell'anime, che continua a mantenere un cielo limpido come se fosse tutto a posto. La serie anime, inoltre, non riesce a mostrare in schermo la qualità dei dettagli, e la profondità delle linee e delle ombreggiature date dal tratto del maestro.

