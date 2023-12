My Hero Academia 7, piovono critiche sul trailer: dov'è l'atmosfera dark del manga?

C'è del malcontento nella community di My Hero Academia. L'annuncio della produzione della settima stagione dell'anime, in contemporanea alla realizzazione del quarto film del brand, ha riportato alla mente dei fan vecchie preoccupazioni.

La quinta stagione di My Hero Academia è rimasta una ferita aperta nel cuore degli appassionati. Ciò è dovuto al rilascio, all'epoca, di puntate poco curate e, in generale, di bassa qualità, a causa delle risorse spese per creare il terzo lungometraggio animato della serie.

Sembra, purtroppo, che alla settima stagione verrà riservato lo stesso trattamento. Non a caso, la fanbase non è rimasta per niente soddisfatta dal nuovo trailer My Hero Academia Stagione 7, mostrato al Jump Festa.

Anche se il post originale del trailer su X è stato rimosso, il dissenso generale è ancora presente sul social e, non a caso, i fan si sono concentrati parecchio sulla qualità delle animazioni del trailer che, nel caso della quinta stagione, erano addirittura state definite "rigide".

Un altro elemento chiave è rappresentato dalle dichiarazioni di un noto leaker della serie, @RukasuMHA, che su X ha manifestato preoccupazione per ciò che attende My Hero Academia nei nuovi episodi. E si sa, di solito i leaker sono ottimisti.

Diversi utenti dell'ex-Twitter sostengono che nel trailer ci siano immagini fisse e sfondi privi di impatto scenico e dal tono poco grave, pesante. Inoltre, per alcuni, Studio Bones starebbe rovinando la qualità finale dei suoi prodotti affrettandone il rilascio.

Mentre aspettiamo novità che possano rassicurare i sostenitori dell'anime tratto dal manga di Kohei Horikoshi, i fan si chiedono se My Hero Academia terminerà con l'arco narrativo attualmente in corso.