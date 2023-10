My Hero Academia 7: il nuovo poster mostra il design degli eroi della 1-A

La settima stagione di My Hero Academia si sta preparando al meglio per debuttare ufficialmente il prossimo anno. I nostri eroi continuano la loro corsa per diventare dei professionisti e, in vista di ciò, è stata pubblicata una nuova locandina. Il poster mostra i nuovi design di alcuni dei ragazzi della 1-A.

Nella precedente stagione di My Hero Academia è stato affrontato l'arco narrativo di Dark Deku, un momento in cui il nostro protagonista ha deciso di allontanarsi dalla UA per proteggere i suoi amici e agire come Vigilante. I suoi compagni non hanno potuto lasciarlo solo e, uno ad uno, hanno speso delle parole di riguardo nei suoi confronti mentre cercavano di convincerlo a tornare ai dormitori.

Questo è stato uno dei momenti più toccanti in tutta la serie, in cui la 1-A si è comportata come più di una semplice classe. Questi giovani eroi sono pronti a ritornare nella settima stagione, ma non prima di aver visto debuttare un episodio OVA speciale di My Hero Academia e il quarto film della nota serie di Kohei Horikoshi. Al contrario di altri shonen popolari, queste nuove opere di MHA seppur inedite sono totalmente canoniche.

Tornando alla settima stagione, i nuovi design di alcuni dei giovani eroi del noto anime sono stati svelati. La pagina X ufficiale di My Hero Academia ha mostrato alcuni di quei ragazzi che hanno ricevuto il cambiamento più interessante al loro costume.

Si parte con Kyoka Jiro per proseguire con Iida, Kirishima, Kaminari e ovviamente non potevano mancare Ochaco, Bakugo, Midoriya e Shoto Todoroki. Tutti e otto splendono nei loro costumi, che sono una rivisitazione dei precedenti. I lettori del manga, scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, avranno sicuramente visto in azione i ragazzi con i loro nuovi abiti e gadget da eroi.