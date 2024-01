My Hero Academia 7: a che punto è la produzione? Gli eroi si mostrano in una visual

Le celebrazioni del decimo anniversario del manga di My Hero Academia culmineranno con l'arrivo di due importanti progetti animati. L'uscita del quarto film di My Hero Academia sarà anticipata dalla settima stagione dell'anime televisivo, di cui arrivano aggiornamenti dopo un periodo di silenzio.

Mentre gli spoiler di My Hero Academia 413 mandano in visibilio gli appassionati, in rete si parla di My Hero Academia anche per altro. Sulle pagine di Weekly Shonen Jump è stata pubblicata una nuova immagine promozionale di My Hero Academia 7 che mostra gli aspiranti eroi più promettenti della Classe 1-A del Liceo Yuei. Nel dettaglio, suddetta character visual mostra Izuku Midoriya, Ochaco Uraraka, Katsuki Bakugo, Shoto Todoroki e Teniya Iida.

Sulla rivista settimanale di Shueisha, su cui viene pubblicato il manga di Horikoshi, non presenta solamente questa immagine, ma anche alcuni dettagli sullo status della produzione. I lavori per la Stagione 7 di My Hero Academia procedono senza intoppi. Questa è una notizia positiva per gli appassionati, in quanto non dovrebbero esserci ritardi in vista dell'uscita.

Il debutto di My Hero Academia 7 è previsto nella prima settimana del mese di maggio 2024, ma vi ricordiamo che di recente l'anime è tornato a mettersi in mostra. Non è passato molto dal rilascio dell'OVA My Hero Academia UA Heroes Battle su Crunchyroll. A ogni modo, stando a quanto riportato, ulteriori immagini promozionali e character visual verranno rilasciate più avanti nel corso dell'anno.