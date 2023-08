My Hero Academia 7, quando esce la prossima stagione dell'anime?

La stagione 6 di My Hero Academia è stata ricca di sorprese: al centro c'è stata una battaglia molto importante tra eroi e villain, suddivisa in due fasi e su due terreni davvero diversi. Tutto ciò ha posto le basi per il ritorno di Tomura Shigaraki e per la fuga di All for One, e adesso la società giapponese ma l'intero mondo sono al collasso.

Ovviamente la storia non è finita e infatti arriverà My Hero Academia stagione 7, già annunciata in concomitanza con la conclusione della season precedente. L'ultimo episodio della stagione 6 ha infatti confermato una storia ancora in prosecuzione e in evoluzione completa, nonostante un finale sempre più vicino. Ovviamente, gli appassionati dell'anime non vedono l'ora di assistere alle nuove avventure di Deku e compagni.

Quando uscirà My Hero Academia stagione 7? Se inizialmente si potevano fare delle ipotesi precise, in virtù della messa in onda degli episodi della stagione 6 e della produzione classica della serie, adesso le cose potrebbero variare. È stato infatti annunciato il quarto film di My Hero Academia e questo toglierà tante risorse a studio BONES.

Se inizialmente si poteva prevedere un'uscita tra gennaio e aprile 2024, con questo nuovo progetto tutto potrebbe slittare di qualche mese. È probabile quindi che My Hero Academia stagione 7 debutti nella stagione estiva del 2024, a luglio, ma difficilmente l'anime verrà posticipato ulteriormente, date le risorse che ha a disposizione lo studio e che questa non è la prima volta di una produzione simultanea tra episodi e film.

Naturalmente, bisognerà attendere per avere informazioni certe, ma è da ritenersi sicura un'uscita di My Hero Academia 7 nel 2024.