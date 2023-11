My Hero Academia 7, quanti volumi coprirà la prossima stagione dell'anime?

Tra le produzioni animate My Hero Academia è una delle più apprezzate in tutto il mondo. La storia travolgente di Izuku Midoriya e del suo One For All, degli aspiranti supereroi del Liceo Yuei e della lotta contro i Villain guidati dal malvagio All For One ha conquistato il pubblico. L'anime è però al momento fermo e il pubblico freme.

Uno degli anime più apprezzati dalla community di appassionati ha concluso la sua trasmissione questa primavera. L'uscita di My Hero Academia Stagione 7 non dovrebbe essere lontana, ma al momento Studio BONES non si è ancora sbilanciato su una eventuale finestra d'uscita. In attesa del ritorno della guerra tra Heroes e Villain, proviamo a intuire quanti volumi del manga coprirà la Stagione 7 di My Hero Academia.

Nei suoi 26 episodi, la sesta stagione di My Hero Academia copre sette volumi tankobon, per un totale di 70 capitoli dello shonen scritto e illustrato da Kohei Horikoshi. A questo punto, l'anime ha adattato fino al capitolo 328.

My Hero Academia 7 riprenderà dal capitolo 329, il primo contenuto nel volume 34 della serie manga. La storia riprenderà con l'arrivo stupefacente di Star and Stripes, l'eroina numero 1 degli Stati Uniti d'America che andrà in soccorso del suo idolo All Might. Se My Hero Academia 7 manterrà lo stesso passo della stagione precedente, Studio BONES coprirà fino all'ultimo tankobon attualmente pubblicato. Con un totale di 6 volumetti, My Hero Academia 7 potrebbe coprire fino al volume 39 del manga, ossia fino al capitolo 398. Per un mega re-watch, ecco la guida su come vedere My Hero Academia nel giusto ordine.