My Hero Academia, finalmente un'action figure anche per questa giovane eroina

My Hero Academia nel corso degli anni ha introdotto ai fan dell'anime innumerevoli eroi e cattivi emersi dalla mente del creatore Kohei Horikoshi, e sembra che uno dei personaggi più amati stia per ricevere la sua prima figure.

Eri è entrata in scena relativamente di recente (all'inizio della quarta stagione), ma ancora non le è stata dedicata una figure. L'eroina è stata introdotta per la prima volta come vittima delle macchinazioni del villain Overhaul, la principale minaccia della quarta stagione dell'anime di My Hero Academia.

Il villain ha utilizzato il quirk della piccola per sviluppare un farmaco per eliminare i quirk degli eroi. Infatti, le peculiari abilità di Eri hanno permesso alla giovane di essere in grado di "riavvolgere" un bersaglio a un tempo precedente delle loro esistenze. Questo quirk ha funzionato benissimo unito ai poteri di Midoriya poiché lei era in grado di guarire tutte le ferite che il One For All causava al giovane eroe mentre affrontava il boss della mafia.

Ma, anche se Eri potrebbe non essere destinata a combattere i cattivi sul campo, i suoi poteri sono comunque un importante asso nella manica per i giovani combattenti del crimine dell'accademia U.A. e potete aspettarvi che l'eroina dal piccolo corno faccia un'apparizione nella sesta stagione di My Hero Academia.

L'utente di Twitter Aitai Ki Mochi ha scoperto che il 2023 ci porterà una nuova figure di My Hero Academia, con la giovane Eri e Midoriya che condividono una piattaforma in quello che potrebbe ricordare il team-up che hanno avuto combattendo contro Overhaul nella quinta stagione del battle shonen.

Il War Arc di My Hero Academia è pensato per essere la più grande battaglia che abbia mai avuto luogo all'interno della storia dell'anime, che arriverà questo autunno e vedrà gli eroi affrontare il neonato Paranormal Liberation Front, una combinazione della League of Villains di Shigaraki e del Meta Liberation Army di Re-Destro.

Con il giovane nemico in decadenza che ora ha una potenza di fuoco di oltre centomila individui, aspettatevi grandi perdite da entrambe le parti mentre il mondo degli eroi e dei cattivi si scontrano. Vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di My Hero Academia su MANGA Plus.