My Hero Academia: quell'addio è soltanto un bluff?

L'improvvisa ribalta dei villain in My Hero Academia 363 ha piegato gli Heroes, che distrutti per l'addio a quel grande protagonista sono sul punto di cadere definitivamente. Ma se in realtà fosse un bluff dell'autore Kohei Horikoshi e l'eroe della Classe 1-A non fosse realmente morto?

Il capitolo 363 di My Hero Academia si apre con un'amara conferma: il cuore di Katsuki Bakugo ha cessato di battere. Da Eraserhead a Monoma, passando anche per Mirio, sono tutti scioccati dalla morte di Dynamight, che ha combattuto fino all'ultimo istante come il più grande degli eroi. Tuttavia, analizzando attentamente la scena pare che ci sia ancora una piccola speranza di rivedere il personaggio più amato dai fan.

Nel capitolo 363 vediamo Best Jeanist correre in soccorso del suo allievo prediletto e confermare il suo decesso. Come ipotizzato da alcune teorie, però, il Top Hero non si arrenderà alla morte di Bakugo e cercherà in tutti i modi di tenerlo in vita ricucendo le fibre del suo cuore. Non è la prima volta che Jeanist gioca con la morte, dato che si finse morto per reggere il gioco di Hawks, per cui questa sarebbe un'ipotesi da tenere in considerazione.

In secondo luogo, i fan sono convinti del ritorno in vita di Bakugo a causa del suo ipotetico legame con One For All. La community non è ancora pronta a dire addio a Kacchan, che tuttavia potrebbe aver realmente salutato i suoi amici per l'ultima volta. Se la sua fine dovesse rivelarsi veritiera, le conseguenze per Deku sarebbero spaventose.