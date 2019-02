My Hero Academia, adorabile momento tra Uraraka e Midoriya nel capitolo 216

L'ultimo capitolo di My Hero Academia ci accompagna indubbiamente verso la fine dell'arco narrativo dedicato all'allenamento congiunto fra la classe 1-A e 1-B. Lo scontro epico tra le due sezioni si è finalmente concluso ed è giunto il momento di fare il punto della situazione, soprattutto per due giovani eroi!

I due personaggi in questione sono Uraraka e Midoriya, che di recente ci hanno regalato momenti teneri. Da quando la studentessa ha dovuto far i conti con i sentimenti provati per il protagonista poco prima dell'inizio dell'esame di licenza di Hero, il desiderio dei fan di vederli coinvolti emotivamente è stato finalmente soddisfatto.

Il capitolo 216 è stato piuttosto importante, non solo perchè ha decretato la fine dell'attuale arco narrativo legato all'allenamento tra le prime classi della sezione A e B o per l'operato di Shinso, ma anche per un piccolo e adorabile momento che Deku e Ochako ci hanno regalato.

I risultati finali dell'allenamento congiunto hanno portato il gruppo di Midoriya a sconfiggere i loro avversari della classe 1-B e ora Aizawa sensei sta cercando di rimettere insieme i pezzi di quanto accaduto durante la loro prova. A fronte di quanto accaduto, il protagonista non ha potuto far a meno di scusarsi per i problemi che ha causato con il suo Quirk e ringraziando Uraraka e Shinso per averlo aiutato a uscire da quella situazione. In quel momento Midnight ha voluto sottolineare la "velocità" impiegata da Ochako nell'intervenire per aiutare il suo compagno di classe o l'abbraccio scambiato tra i due.

Il risultato delle parole congiunte della professoressa e dello studente è il rossore sulle guance della povera Uraraka ora posta sotto i riflettori, attirando anche l'attenzione di Midoriya che non può far a meno di osservarla intensamente, arrossendo a sua volta. Per salvarsi, Uraraka non può far a meno di sottolineare il fatto che il suo compagno era in difficoltà e non poteva abbandonarlo e che in futuro presterà attenzione a non agire senza prima aver pianificato a dovere.

Ovviamente non è stato l'unico momento particolare e dolce presente nel capitolo 216, non dimentichiamoci di Ashido che ha aiutato Uraraka a far emergere i suoi sentimenti per Midoriya! Insomma questo arco narrativo ha portato alla luce i sentimenti di vari personaggi e le loro nuove abilità. Chissà cosa ci riserverà il futuro ora che questo arco sembra essere giunto a termine. Voi che ne pensate, vi sta piacendo My Hero Academia?