My Hero Academia: un'affascinante Himiko Toga è la protagonista di un perfetto cosplay

Il papà di My Hero Academia, Kohei Horikoshi, si è dimostrato essere un abile disegnatore, abbastanza coraggioso da andare contro il fan-service in determinate occasioni. Inevitabilmente, tale scelta ha innescato alcune polemiche per l'adattamento animato, soprattutto a causa di alcune trovate effettuate da Studio Bones.

Ad ogni modo, i personaggi femminili della storia sono ben caratterizzati e variegati, basti pensare all'ossessione che Horikoshi prova per Mirko, l'eroina coniglio. Ma è anche dal fronte opposto a quello degli Heroes che vi è un personaggio estremamente apprezzato dalla community, ovvero Himiko Toga. La villain, infatti, è uno dei beniamini di My Hero Academia, come dimostrano le numerose reinterpretazioni curate dai fan o le centinaia di illustrazioni a lei dedicate.

Uno degli ultimi cosplay virale dedicati a Toga, dunque, è firmato Anongnoon, un'artista che vanta oltre 42 mila follower su Instagram. La sua splendida interpretazione personale, che tra l'altro potete ammirare in calce alla notizia, ha riscosso particolare clamore nella community dedicata, a riprova delle migliaia di manifestazioni di apprezzamento allegate alla foto originale.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo originale cosplay, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto. Ma a proposito della serie, sapevate che Weekly Shonen Jump sta preparando alcune novità per l'anniversario di My Hero Academia?