My Hero Academia rivela la prossima missione da agente segreto di Hawks

La narrazione degli eroi e degli antagonisti sembra proseguire parallelamente in questi ultimi capitoli di My Hero Academia, che oltre a mostraci la partenza di Deku, Todoroki e Bakugo per lo stage di Endeavor, ci hanno aggiornato sulla missione da agente segreto di Hawks.

L'eroe numero due da quanto è entrato nei ranghi dell'esercito di liberazione sta correndo un rischio altissimo di far saltare la sua copertura. Hawks sembra essersi guadagnato la fiducia di Dabi, abbastanza da convincere i membri dell'esercito a fargli continuare il suo lavoro da agente da segreto ai danni degli eroi.

Il capitolo più recente ci rivela infatti che Hawks è stato munito di numerosi dispositivi per intercettare le sue conversazioni con gli eroi, grazie alle avanzatissime tecnologie dell'esercito di liberazione. Inoltre il vantaggio di Hawks risiede nel suo status da eroe numero 2, che gli permette di stare a contatto con le classi più alte della categoria con la possibilità di ricavare delle informazioni sensibili.

Ma l'eroe sembra non demordere, e ha già chiaro il suo prossimo intento, ovvero scoprire il luogo di produzione dei Nomu per distruggerlo e togliere un'arma importantissima all'esercito. I Nomu hanno causato scompiglio in diverse occasioni, e l'ultima è stata quella maggiormente pericolosa, dove un Nomu senziente e molto più potente di quelli visti in precedenza ha quasi ucciso Endeavor.

Noi sappiamo che i Nomu vengono generati all'interno del laboratorio del Dottor Ujiko, tuttavia la sua locazione è al momento ignota. Anche nell'arco dei villain quando la banda di Shigaraki ha dovuto raggiungere il laboratorio, ha utilizzato uno strumento di teletrasporto per non rivelarne la posizione. Al suo interno che ci è stato mostrato abbiamo visto dei Nomu inediti, alcuni dei quali dalle fattezze femminili.

Il capitolo in questione ha mostrato un momento particolarmente toccante tra Deku e sua madre Inko, mentre in quello precedente Aizawa si è trovato in una situazione piuttosto imbarazzante.