My Hero Academia aggiorna sulla talpa: ancora indizi su un ragazzo della Yuei?

La possibilità che ci sia tra i ragazzi della Yuei una spia si intensifica sempre di più. Nel corso del tempo, Kohei Horikoshi ha sparso diversi indizi in My Hero Academia su questa realtà, indicando particolarmente un certo personaggio. E le ultime novità presentate nel capitolo 258 per l'Esercito di Liberazione sembrano rinforzare l'ipotesi.

Denki Kaminari è sempre stato uno dei ragazzi su cui sono ricaduti più sospetti. Gesti, atteggiamenti, scelte varie hanno messo ai fan di My Hero Academia tanti dubbi sulla reale natura del personaggio. Il capitolo 258 di My Hero Academia sembra aver lasciato un nuovo indizio su di lui grazie alle figure introdotte per l'Esercito di Liberazione.

Tra i vari luogotenenti delle quattro armate in cui si è divisa l'organizzazione è spuntato un uomo nella divisione guidata da Spinner e Mr. Compress che ha alcune somiglianze col ragazzo. In particolare, nella capigliatura nera spicca una saetta di colore chiaro che richiama proprio a quella di Denki Kaminari. Il liceale ha capelli biondi con una saetta nera, facendo pensare a una parentela piuttosto stretta come quella tra padre e figlio.

Kaminari tradirà i suoi compagni di classe nel prossimo arco narrativo di My Hero Academia o è solo una fortuita coincidenza?