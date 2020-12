My Hero Academia: Aizawa distribuisce i regali in questo artwork natalizio

My Hero Academia è tra le serie più popolari degli ultimi anni e non poteva mancare di augurarci un buon Natale con un'illustrazione avente come protagonista Shota Aizawa. Andiamo insieme a vederla.

Dalla pagina Instagram dell'opera ci viene condivisa un'immagine rappresentante l'eroe Eraserhead con un abbigliamento mai visto prima. L'illustrazione in questione, riportata in fondo alla news, mostra l'insegnante, coordinatore della classe 1-A, con indosso un vestito da Babbo Natale, inoltre una scritta nella parte sinistra del disegno annuncia le intenzioni dell'uomo di "distribuire regali in modo razionale".

L'augurio dello staff di My Hero Academia sembra essere stato molto apprezzato dai fan, sorpresi alla vista dell'eroe, all'apparenza apatico, in questi panni inusuali. Nonostante l'immagine sia stata presentata unicamente in occasione del Natale molti appassionati sarebbero felici di rivedere Aizawa con queste sembianze in un episodio a lui dedicato, magari svelando cosa lo abbia portato ad indossare l'abito rosso e bianco.

Ricordo che nel corso dell'ultimo arco narrativo del manga Ereserhead ha avuto modo di farsi valere insieme ai numerosi guerrieri che si stanno scontrando con i malvagi membri dell'Unione dei Villain. Il potere di cui dispone infatti è risultato molto utile durante la battaglia con Shigaraki, purtoppo però non sembra che uscirà dalla stessa illeso.

