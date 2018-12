My Hero Academia: All for One è collegato a One for All?

L'arco corrente di My Hero Academia si sta focalizzando di più sull'allenamento degli studenti in situazioni di scontro, grazie alla sessione di battaglie previste tra la classe A e la classe B. Ma il finale dello scorso capitolo ha lasciato i fan con un sacco di domande.

Lo scenario si è spostato dal campo d'allenamento a Tartarus, in modo improvviso e inatteso, incentrando l'attenzione su All for One, il vecchio villain nemico di All Might. E proprio la frase detta dal villain nell'ultima vignetta fa pensare che la connessione tra il suo quirk e il famoso One for All attualmente in possesso di Izuku sia più profonda di quello che possiamo immaginare.

In My Hero Academia abbiamo già avuto a che fare con le vestigia: inizialmente apparse durante lo scontro al festival del combattimento contro Shinso (che ora Midoriya dovrà riaffrontare), sono riapparse poco prima l'inizio di questo arco narrativo sottoforma di sogno. Queste vestigia dalla natura sconosciuta hanno infatti mostrato al protagonista le origini della sua unicità e la storia del fratello di All for One, con quest'ultimo che l'ha anche usato come mezzo di comunicazione per annunciare a Midoriya di aver superato il punto di "singolarità", anche se non ha preso ancora il pieno controllo di One for All. Ed è qui che entra in gioco il malvagio supercattivo, poiché sembra che anche lui abbia il potere delle vestigia, affermando di poter sentire la voce del proprio fratellino.

Il commento potrebbe avere un senso se condividesse anche lui questo potere, oltre al fatto che il One for All usato da All Might è stato originato proprio da All for One. Midoriya dovrà quindi affrontare non solo la Lega dei Villain, ma anche il cattivo che ha debilitato fortemente il suo mentore, una volta conclusa la fase di allenamento.