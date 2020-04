My Hero Academia: l'allievo salva il maestro nel capitolo 267

Kohei Horikoshi ha già avuto modo di ribadire più volte le proprie intenzioni di non lasciare indietro alcun personaggio della classe di Izuku. Negli ultimi capitoli di My Hero Academia, infatti, il sensei ha dato spazio ad alcuni di loro per dimostrare il proprio talento nella grande sfida tra Heroes e Villain.

Il Fronte di Liberazione del Paranormale ha iniziato il contrattacco negli spoiler del capitolo 268. Eppure, nell'episodio antecedente, Hawks sembrava ormai spacciato sotto le potenti fiamme di Dabi. Quest'ultimo, infatti, è un personaggio estremamente misterioso, le cui reali intenzioni non combaciano con quelle dell'Unione, ovvero di proseguire gli ideali di Stein. Ma proprio quando l'Hero n°2 sembrava ormai sconfitto, Tokoyami ha riconosciuto il punto debole del suo maestro.

Durante l'apprendistato, Fumikage ha appreso del punto debole di Hawks, il fuoco, e non ha esitato un istante a intervenire nel momento in cui dal piano dov'era prevista la sua missione è scaturita una potente esplosione. All'ultimo istante, Tokoyami è apparso sul campo di battaglia, salvando il maestro da morte certa. Non è la prima volta che Horikoshi pone tante attenzioni all'aspirante eroe corvino, e non è escluso che abbia preparato il tutto proprio per questo grande momento.

Ad ogni modo, non ci resta che attendere i prossimi risvolti nel capitolo 268 previsto all'uscita domani su Manga Plus. E voi, invece, come credete che proseguirà lo scontro? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento qua sotto.