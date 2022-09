My Hero Academia: l'amicizia tra Deku e Bakugo nello sketch dell'assistente Noguchi

Il rapporto tra Izuku Midoriya e Katsuki Bakugo è parte fondamentale della trama di My Hero Academia. Riviviamo il loro percorso, da amici d'infanzia fino a nemici tra le mura dello Yuei, nei quattro artwork inediti condivisi dall'assistente Shota Noguchi.

Appena gli è possibile, l'assistente di Kohei Horikoshi è solito regalare alcuni sketch originali ai fan di My Hero Academia. Molto spesso questi ritraggono Mirko oppure la sua coppia preferita, quella composta da Deku e Bakugo.

Attraverso l'ultima illustrazione condivisa da Noguchi riviviamo il rapporto tra i due protagonisti, da lui chiamati "DKBK". In una serie di quattro immagini, partiamo dai tempi lontani in cui Midoriya e Katsuki erano amici e condividevano il cibo. Nonostante fossero grandi amici, anche a quel tempo Bakugo era molto dispettoso nei confronti del coetaneo. In una seconda immagine, vediamo il piccolo Bakugo con il sangue al naso, probabilmente appena uscito da una zuffa proprio con Izuku.

Gli ultimi due artwork invece sono ambientati ai tempi dei primi mesi al Liceo Yuei, quando i due studenti novizi si sfidavano per decretare chi tra loro fosse il degno erede di All Might. Quelle scene sono ormai lontanissime e tra i due è tornata la calma. Anzi, proprio le pietose condizioni in cui versa Bakugo scatenano la rabbia di Deku in My Hero Academia 367.