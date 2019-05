My Hero Academia: ammiriamo alcune fan art a tema My Villain Academia

L'anime di My Hero Academia è attualmente in pausa, mentre l'arrivo della quarta stagione è previsto per il prossimo ottobre. Tuttavia, la pubblicazione del manga sulle pagine di Weekly Shonen Jump continua, come la realizzaione di meravigliose fan art da parte degli appassionati, che di recente, hanno preso particolarmente a cuore i cattivi.

Infatti, nonostante i protagonisti della serie, come Deku e All Might, restino sempre al centro dell'attenzione, a causa anche del recente arco narrativo, particolarmente concentrato sull'Unione dei Villain, molti artisti di stanno dedicando a quella che ha preso il nome di My Villain Academia.

L'utente Twitter Haretoke315 ha così dato sfoggo alle sue abilità nelle meravigliose illustrazione che potete trovare in calce alla notizia. Sfoggiando il suo stile artistico colorato ed enegico, ha dato forma ad alcuni dei villain della serie. In particolare possiamo trovare Toga, Giran, Twice, di cui di recente abbiamo visto una disturbante vignetta in My Hero Academia e Tomura Shigaraki. Come sappiamo i cattivi sono una spina nel fianco sia per gli eroi professionisti che gli studenti della UA, ma è innegabile che siano anche tra i personaggi più interessanti della serie di Horikoshi.

Infine, se ve li foste persi, di recente sono emersi dettagli sul rapporto tra Shigaraki e Nana Shimura.