My Hero Academia, ammiriamo una bellissima illustrazione di Toga

I personaggi femminili sono elementi importanti dell'opera di Kohei Horikoshi, poiché posseggono degli obbiettivi e degli ideali assolutamente non indifferenti, su cui l'autore ha investito molte delle su energie. E gli ultimi capitolo di My Hero Academia ne sono la dimostrazione concreta.

Il manga sta iniziando a dare un'importanza molto marcata all'Unione dei Villain, esponendo la pericolosa Toga a una minaccia che ha scatenato un momento toccante tra il personaggio e Twice nell'ultimo capitolo. Le attenzioni che il sensei sta riservando a questa parentesi sono frutto di una caratterizzazione che necessitava di evolversi, al fine di proiettare My Hero Academia in un'ottica più importante e coerente con il proseguimento della narrazione.

Per questo, ci ha piacevolmente colpiti l'ultima illustrazione di un fan nei confronti della bellissima cattiva, donando una maggiore incisività e peculiarità alla temeraria e temibile ragazza. Il risultato è eccezionale, frutto di un lavoro colmo di grazia e dettagli, protagonisti di un chiaro oscuro di ottimo livello, come dimostrano le reazioni degli appassionati all'elaborato artistico. L'illustrazione, in fondo alla news, ha ricevuto migliaia di apprezzamenti dal web, valorizzando soprattutto la resa artistica del disegno.

Gli appassionati dell'opera, dunque, hanno dimostrato di essere molto affezionati a queste avventure eroistiche, come ci ricorda anche l'illustrazione di Kirishima da parte del sensei, che sottolinea indelebilmente una passione comune destinata a continuare per molti anni.