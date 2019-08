My Hero Academia, ammiriamo un bellissimo cosplay di Himiko Toga!

Che a Kohei Horikoshi manchi l'inventiva con i personaggi femminili non si può proprio dirlo, data la grande popolarità che le eroine riscuotono all'interno di My Hero Academia. O meglio, non soltanto dal lato dei buoni brillano personalità dall'interessante concezione estetica.

Il mondo supereroistico del sensei naviga nella creatività, grazie a un worldbuilgind intenso e discretamente caratterizzato. Così, dopo aver immaginato Deku e Todoroki con la capigliatura invertita, torniamo a parlare della spropositata immaginazione dei fan, una certa blood-reven in particolare. La ragazza, infatti, ha lavorato duramente per realizzare la sua personale interpretazione di uno dei villain più amati all'interno di My Hero Academia, ovvero la maniaca omicida Toga.

Il cosplay in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è stato molto ben apprezzato all'interno della community di Reddit, racimolando all'interno del suo post oltre 7500 reazioni positive alla foto, per non parlare dei centinaia di commenti che hanno riempito di complimenti la giovane cosplayer. L'interpretazione è stata ben eseguita, con un'ottima fedeltà al design del personaggio a cui non manca un piccolo alone di inquietudine trasmesso dalla sua figura. Sicuramente, il duro lavoro di blood-reven rispetterà la piccola criminale, un perfetto connubio inquietante e carino che ha fatto impazzire i fan. Di certo, questa interpretazione andrà di diritto in competizione con il cosplay al femminile di Todoroki.

