My Hero Academia, ammiriamo un bellissimo cosplay di Uravity!

I personaggi di My Hero Academia sono protagonisti di una forte caratterizzazione, donata dalla genialità di Kohei Horikoshi, la mente dietro l'opera cartacea. Grazie a una creatività di tutto rispetto da parte degli appassionati del remunerativo franchise, il numero di omaggi agli eroi della serie aumentano vertiginosamente.

L'ultima fatica di un'appassionata del titolo con protagonisti gli studenti dell'accademia di eroi più prestigiosa al mondo, e che potete ammirare in calce all'articolo, è firmata Beckygrace7, che con abile fantasia è riuscita a imitare perfettamente le caratteristiche di uno dei personaggi femminili più amati, ovvero Uraraka.

Non è l'unica beniamina del pubblico, come potete vedere in una fedele rappresentazione di Himiko Toga, ma è molto più che apprezzabile la tuta da eroe che la cosplayer è stata in grado di realizzare, curando i dettagli in qualsiasi frangente della realizzazione. La ragazza, a partire dalla fedeltà ai capelli fino ad arrivare allo stivale allungato, si è vista ricevere migliaia di apprezzamenti dai fan che hanno valutato in maniera straordinariamente positiva la sua immagine dell'eroina Uravity.

I fan, ultimamente, hanno mostrato un apprezzamento non indifferente per i personaggi femminili dell'opera, arrivando al punto di cambiare genere persino ai criminali, donando una visione più larga del prodotto. Protagonista assoluta di questo fenomeno gender bender è assolutamente il cosplay di Dabi a sesso invertito, che conferma questa presa di posizione di originalità da parte degli appassionati di My Hero Academia.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo particolare cosplay tutto al femminile?