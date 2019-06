My Hero Academia: ammiriamo un cosplay in costume da bagno di Uraraka!

L'estate è finalmente iniziata e quale modo migliore esiste per ricordarcelo, se non uno stupendo cosplay dell'eroina Ochaco Uraraka di My Hero Academia? Uravity è sicuramente uno degli personaggi di spicco della seria. Studentessa del liceo UA, Uraraka ammira il protagonista, Izuku Midoriya, mentre tiene nascosta una cotta nei suoi confronti.

Per celebrare l'amore verso il personaggio, senza però dimenticare il caldo di questo periodo, la cosplayer nota su Reddit con il nome di BeckyGrace7, ha realizzato un costume da bagno basato sul costume da Hero di Uravity.

Nell'immagine in calce alla news, potete vedere anche voi l'interessante cosplay che è riuscito a trasmettere l'essenza del personaggio anche grazia al trucco, l'acconciatura e la posa. Fa sorridere la scelta di indossare i braccioli, che sono un chiaro riferimento all'Unicità di Uraraka. Infatti, quest'ultima è in grado di far "galleggiare" nell'aria gli oggetti che tocca modificandone la gravità, nonostante questo le causi una forte nausea ed è per questo motivo che probabilmente è stata costretta ad utilizzare i braccioli.

Il personaggio di Uraraka è quello di una ragazza determinata, che nonostante non possegga un'unicità potente con quelle di Deku o Bakugo, ha sempre dato il massimo per arrivare dov'è ora. Infine, vi ricordiamo che l'ultimo capitolo di My Hero Academia ci ha mostrato un chiaro riferimento ad Akira, mentre l'autore ha pubblicato una nuova illustrazione per scusarsi di un errore.