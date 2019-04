My Hero Academia, ammiriamo un delizioso cospaly di Himiko Toga

Una consistente parte del successo di My Hero Academia è dettata anche dalla caratterizzazione che Horikoshi-sensei sta affidando ai suoi Viallins. Recentemente, con l'ultimo capitolo, abbiamo scoperto il passato di Himiko Toga, una studentessa spaventosamente pericolosa ma tanto amata dai fan.

Gli ultimi capitoli hanno messo alle strette la studentessa nei panni di una criminale. Toga, infatti, come ci aspettavamo, non ha avuto un passato facile, al punto tale che per lei è divenuta normale la sua vita di oggi, al fianco dei Villains con cui si sente a casa. Himiko è stata protagonista indiscussa dell'ultimo capitolo, al centro di un duro scontro che l'ha messa a dura prova. Il suo nemico ha tutte le intenzioni di sottometterla, di conoscere ogni lato più nascosto di lei, attaccandola con tutto il suo micidiale potere.

Apprezzata dai fan per i suoi modi di fare, spesso bizzarri, e l'amore maniacale e perverso che prova nei confronti di Midoriya e Stain, suo modello e obbiettivo, che manifesta con un forte desiderio di omicidio, anche e soprattutto nei loro riguardi. Ed è proprio un'appassionata del personaggio che decide di realizzare un bellissimo cosplay di Himiko Toga, che potete ammirare in calce all'articolo, cercandone di rappresentare il più fedelmente possibile i tratti somatici e caratteristici. Il risultato ottenuto è piuttosto intrigante, che tra i commenti del post ha ricevuto una grande approvazione, segno di quanto il membro dell'Unione sia terribilmente apprezzata.

E voi, che ne pensate del cosplay?