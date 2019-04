My Hero Academia, ammiriamo un meraviglioso disegno di Tokoyami!

L'universo creato dal genio di Kohei Horikoshi è in continua espansione, e dopo aver dato un primo sguardo alla copertina del Volume 23 di My Hero Academia abbiamo potuto intravedere quanta importanza l'autore dia anche ai personaggi secondari. Dopotutto, la classe A della U.A. è colma di aspiranti eroi di tutto rispetto.

L'Accademia degli Heroes è caratterizzata da una moltitudine di personaggi con altrettanti diversi poteri, che si allenano costantemente e mettono a repentaglio i propri ideali al fine di perseguire il proprio sogno. Ai suoi beniamini, Horikoshi-sensei ha cercato di dare loro sempre maggiore spazio, evitando il più possibile di lasciarli da parte.

L'ultima fatica di un fan di My Hero Academia è una bellissima illustrazione dedicata a Fumikage Tokoyami. Il personaggio, caratterizzato da fattezze volatili in volto, è noto per il suo potente quirk, Dark Shadow, una potente creatura nascosta dentro il ragazzo che lo aiuta in tutte le faccende, sia difensive che offensive. Nel disegno in questione, che potete osservare in fondo alla notizia, Tokoyami viene rappresentato con superba epicità, con un tratto quasi artistico e pittoresco, con un'attenzione minuziosa ai colori chiaro-scuri, dando importanza all'utilizzo della luce.

Vi ricordiamo che sono già iniziate le registrazioni della Stagione 4 di My Hero Academia, che debutterà il prossimo ottobre. Manca ancora un po' al suo arrivo, ma nonostante questo i fan stanno scatenando le loro energie per ingannare l'attesa. E voi, cosa ne pensate di questo incredibile disegno?